برلمانية تركية تتقدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية

قدمت ممثلة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في البرلمان التركي، ساربيل كمالباي، طلب إحاطة لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو حول صحة ادعاءات بإرسال مرتزقة وطائرات حربية إلى أذربيجان.

وأكدت كمالباي على ضرورة الكشف عن حقيقة نقل تركيا لـ4 آلاف مقاتل من المرتزقة السوريين، من مدينة عفرين في شمال سوريا إلى إقليم قره باغ، مقابل 1800 دولار شهريا، حيث تستمر مهامهم لثلاثة أشهر كاملة.

وشددت على ضرورة معرفة صحة ادعاءات استخدام طائرات F-16 ومسيرات تركية في الحرب ضد أرمينيا.

وقالت البرلمانية إن كلا من أذربيجان وأرمينيا تتسببان في مقتل المدنيين خلال الاشتباكات المشتعلة بين الطرفين.

وأضافت أنه "في الوقت الذي تدعو فيه دول العالم الأطراف لتقليل التوترات والجلوس على طاولة المفاوضات، صرحت دولتنا بأن دعم تركيا لأذربيجان كامل وستتدخل بالشكل الذي تريده أذربيجان".

وأشارت إلى أن تركيا لم تكلف بدور الوساطة، بالرغم من أنها عضو في مجموعة مينسك الخاصة بحل نزاع الإقليم بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت إن "المرصد السوري" أعلن في وقت سابق أن تركيا سحبت نحو 300 من المرتزقة السوريين من سوريا وأرسلتهم إلى قره باغ، أغلبهم من كتائب السلطان مراد الموالية لتركيا.

واستحضرت كمالباي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أوضح فيها أن نحو 300 من المرتزقة السوريين أرسلوا إلى إقليم قره باغ، عبر مدينة غازي عنتاب الواقعة في جنوب تركيا، مشيرا إلى أن هذه العناصر على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

كما عرضت قرار وزير الخارجية الكندي الذي أوصى بوقف تصدير المعدات العسكرية لتركيا، ريثما تنتهي التحقيقات المثارة حول استخدام المسيرات التركية في الحرب ضد أرمينيا.

المصدر: "الأناضول"