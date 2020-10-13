هجوم بالمولوتوف على مركز شرطة في مينسك

أفادت وزارة الداخلية البيلاروسية، بأن مجهولين استهدفوا أحد مراكز الشرطة في العاصمة مينسك بثلاث زجاجات مولوتوف فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع في الساعة الخامسة صباحا، وأن إحدى الزجاجات أصابت حافلة تابعة للشرطة، مما أدى إلى اشتعالها.

Meawhile in the night some people threw molotov cocktails at the territory of police station in #Minsk and smashed some windows in prosecutors office in #Baranovichi. #Belaruspic.twitter.com/EY2m3m4VpR — Integration Nightmares (@bad_immigrant) October 13, 2020

إقرأ المزيد

يأتي ذلك على خلفية المواجهات المستمرة منذ أكثر من شهرين بين القوات الأمنية والمحتجين المطالبين برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعدما اعتبروا فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس "مزورا".

وحذرت الداخلية أمس الاثنين من أن الاحتجاجات تتحول نحو مزيد من الراديكالية، وعبرت عن استعدادها لاستخدام أسلحة قتالية لمواجهتها إذا اقتضت الضرورة.

المصدر: وكالات