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هجوم بالمولوتوف على مركز شرطة في مينسك

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هجوم بالمولوتوف على مركز شرطة في مينسك
Reuters
تفريق احتجاجات في مينسك (صورة أرشيفية)
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أفادت وزارة الداخلية البيلاروسية، بأن مجهولين استهدفوا أحد مراكز الشرطة في العاصمة مينسك بثلاث زجاجات مولوتوف فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع في الساعة الخامسة صباحا، وأن إحدى الزجاجات أصابت حافلة تابعة للشرطة، مما أدى إلى اشتعالها.

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يأتي ذلك على خلفية المواجهات المستمرة منذ أكثر من شهرين بين القوات الأمنية والمحتجين المطالبين برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعدما اعتبروا فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس "مزورا".

وحذرت الداخلية أمس الاثنين من أن الاحتجاجات تتحول نحو مزيد من الراديكالية، وعبرت عن استعدادها لاستخدام أسلحة قتالية لمواجهتها إذا اقتضت الضرورة.

المصدر: وكالات

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