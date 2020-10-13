الشرطة البريطانية: نتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس في لندن

قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها تتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس في لندن، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الشرطة أنها أغلقت جسر وستمنستر القريب المؤدي إلى البرلمان أمام حركة المرور.

بي بي سي

وقالت الشرطة إنها ستقدم المزيد من المعلومات عندما تعرف. ولم يصدر تعليق فوري من المستشفى.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم، إنه "تم إجلاء المرضى والموظفين من الموقع ولا يُسمح بدخول أي شخص إلى المستشفى".

يتبع..