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الشرطة البريطانية: تعاملنا مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس في لندن

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الشرطة البريطانية: تعاملنا مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس في لندن
mirror.co.uk
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قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها تتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس في لندن، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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وأعلنت الشرطة أنها أغلقت جسر وستمنستر القريب المؤدي إلى البرلمان أمام حركة المرور.

الشرطة البريطانية: تعاملنا مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس في لندن
بي بي سي

وقالت الشرطة إنها ستقدم المزيد من المعلومات عندما تعرف. ولم يصدر تعليق فوري من المستشفى.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم، إنه "تم إجلاء المرضى والموظفين من الموقع ولا يُسمح بدخول أي شخص إلى المستشفى".

 وقالت الشرطة البريطانية بوقت لاحق إنها سيطرت على الموقف بعد "الحادث الأمني" في مستشفى سانت توماس بلندن، من دون تحديده.

المصدر: رويترز

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