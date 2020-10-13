 
مباشر

أنقرة: اعتقال العشرات على خلفية محاولة الانقلاب

أخبار العالم

أنقرة: اعتقال العشرات على خلفية محاولة الانقلاب
Reuters reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxej

اعتقلت الشرطة التركية اليوم عشرات الأشخاص في العاصمة أنقرة، على خلفية الاشتباه بمشاركتهم في محاولة انقلاب 2016.

وتبحث الشرطة عن 167 مشتبها أغلبهم من الجنود، ووفق قناة "تي آر تي" أطلقت السلطات التركية حملة بحث عن 110 مشتبها بهم بينهم طيارون وضباط برتب عالية، مشيرة إلى إلقاء القبض على 89 شخصا منهم إلى حد الآن.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء إن الشرطة اعتقلت 32 مشتبها بهم من أصل 57 في 15 إقليما.

جدير بالذكر أنه تم فصل 150 ألفا من عاملي الدولة وتسريح أكثر من 20 ألف عسكري تركي، بعد محاولة الانقلاب.

وتواجه حملة الاعتقالات انتقادات من قبل منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومن قبل حلفاء تركيا الغربيين.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا