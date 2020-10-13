أنقرة: اعتقال العشرات على خلفية محاولة الانقلاب

اعتقلت الشرطة التركية اليوم عشرات الأشخاص في العاصمة أنقرة، على خلفية الاشتباه بمشاركتهم في محاولة انقلاب 2016.

وتبحث الشرطة عن 167 مشتبها أغلبهم من الجنود، ووفق قناة "تي آر تي" أطلقت السلطات التركية حملة بحث عن 110 مشتبها بهم بينهم طيارون وضباط برتب عالية، مشيرة إلى إلقاء القبض على 89 شخصا منهم إلى حد الآن.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء إن الشرطة اعتقلت 32 مشتبها بهم من أصل 57 في 15 إقليما.

جدير بالذكر أنه تم فصل 150 ألفا من عاملي الدولة وتسريح أكثر من 20 ألف عسكري تركي، بعد محاولة الانقلاب.

وتواجه حملة الاعتقالات انتقادات من قبل منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومن قبل حلفاء تركيا الغربيين.

المصدر: "رويترز"