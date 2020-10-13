اليابان تشكك بشرعية العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية نافالني

ذكر الأمين العام للحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قالت إنها وجدت مواد سامة في جسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، لكنها لم تحدد من استخدمها ضده.

وأضاف المسؤول الياباني، خلال رده على سؤال صحفي حول تقييمه للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا، على خلفية قضية نافالني: "أجرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بطلب من الحكومة الألمانية، دراسة للتحاليل التي أجريت للسيد نافالني، ووجدت في جسمه أثار مواد سامة. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحدد من استخدم هذه المواد".

وشدد كاتو، على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية في حد ذاته، عمل غير إنساني. ومهما كانت الظروف، فإن استخدامها غير مقبول. وتأمل الحكومة اليابانية في أن تتضح الحقيقة بشكل مبكر، وستتعاون بشكل وثيق مع الدول المعنية".

يوم أمس الاثنين، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على اقتراح ألمانيا وفرنسا، بفرض عقوبات بحق روسيا، على خلفية قضية نافالني، وستقوم المؤسسات الفنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بتنظيمها بشكل رسمي.

المصدر: نوفوستي