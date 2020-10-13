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في أول فيديو للدعاية الانتخابية.. مغني الراب الأمريكي كاني وست يركز على الدين

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في أول فيديو للدعاية الانتخابية.. مغني الراب الأمريكي كاني وست يركز على الدين
Reuters RANDALL HILL
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أصدر مغني الراب كاني وست أول فيديو في حملته الانتخابية في محاولته للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في 3 نوفمبر، بالتركيز على الدين والعائلات.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن اسم وست (43 عاما)، الذي أطلق حملته الانتخابية في السباق نحو البيت الأبيض، ببيانات غير منتظمة من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر في بطاقات الاقتراع الرسمية في عدد قليل من الولايات لكن ليست لديه أي فرصة حسابية للفوز.

وفي الفيديو الذي نشر الاثنين، طلب الموسيقي ومصمم الأزياء من أنصاره التصويت له كمرشح غير مدرج رسميا في كشوف المرشحين.

وقال وست في الفيديو: "باللجوء إلى الإيمان سنكون الأمة والشعب الذي يريده الله".

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ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن ترشيح وست للمنصب قد يوجه بعض أصوات الأنصار السود بعيدا عن المرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: "رويترز"

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