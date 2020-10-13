بسبب مرض غامض لأحد المشاركين.. شركة أمريكية تعلق التجارب على لقاحها المضاد لكورونا

أعلنت مجموعة "جونسون&جونسون" للصناعات الدوائية الاثنين، أنها علقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرر.

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وقالت المجموعة في بيان لها: "لقد أوقفنا مؤقتا كل عمليات التلقيح الإضافية في كل تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي مضاد لكوفيد-19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مبرر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة".

وأوضحت الشركة أنه بموجب قرار تعليق التجارب السريرية، تم إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت استحدثته في سبتمبر لجمع 60 ألف متطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، كما دعيت اللجنة المستقلة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطور.

ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن حصول أحداث غير مرغوب بها خطرة، هو "أمر متوقع في أي دراسة سريرية، ولا سيما في الدراسات الكبيرة".

وتنص بروتوكولات "جونسون أند جونسون" على أنه عند حصول أي حدث ضار خطير خلال إجراء دراسة ما، يتم تعليق الدراسة لتبيان ما إذا كان هذا الحدث مرتبطا بالعقار الجاري تقييمه وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف الدراسة.

المصدر: أ ف ب