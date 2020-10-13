ترامب يشن هجوما عنيفا على متظاهري بورتلاند ويصفهم بـ"الحيوانات"

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عنيفا على متظاهري مدينة بورتلاند بولاية أوريغون شمال غرب البلاد، أسقطوا تمثالين للرئيسين أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، ووصفهم بـ"الحيوانات".

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" تعليقا على الاضطرابات التي شهدتها بورتلاند ليل الأحد: "ضعوا هؤلاء الحيوانات في السجن حالا.. اليسار الراديكالي لا يعرف سوى الاستفادة من "القيادة والحمقاء للأغبياء.. هذا هو بايدن! القانون والنظام!".

Put these animals in jail, now. The Radical Left only knows how to take advantage of very dumb “leadership” fools. This is Biden! Law & Order! https://t.co/w0yH3SqnrB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

The Radical Left fools in Portland don’t want any help from real Law Enforcement which we will provide instantaneously. Vote! https://t.co/WHvhZpyqAG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

وكان حوالى 300 شخص حسب الشرطة، تجمعوا في وسط بورتلاند الأحد عشية "يوم كولومبوس"، الذي يحيي فيه الأمريكيون ذكرى اكتشاف كريستوف كولومبوس للعالم الجديد، غير أن ولايات ومدنا عديدة في سائر أنحاء الولايات المتحدة غيرت تسمية هذا العيد إلى "يوم الشعوب الأصلية"، وذلك بسبب الاتهامات المتزايدة لكولومبوس بأنه الرجل الذي أرسى دعائم عصر الاستعمار وعنف العنصريين في القارة الأمريكية.

وليل الأحد بدأ المتظاهرون، الذين ارتدوا بغالبيتهم ملابس سوداء واعتمروا الخوذ وكانوا ملثمين، بإسقاط تمثال لروزفلت (1858-1919) مستخدمين سيارة، قبل أن يسقطوا تمثال لينكولن (1809-1865).

وصب المتظاهرون الطلاء على التمثالين، كما تعرضت جمعية بورتلاند التاريخية الواقعة على مقربة من المكان لعمليات تخريب.

والاثنين، قال رئيس شرطة بورتلاند تشاك لوفيل، إن هذه المجموعة كانت تعتزم ارتكاب أعمال إجرامية عنيفة وإشاعة الفوضى، مشيرا إلى أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من أفرادها.

المصدر: وكالات