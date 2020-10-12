فاوتشي يرفض الظهور في إعلان جديد لحملة ترامب

قال خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي، إن حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية قد استخدمت تصريحه في سياق مضلل لما كان يعنيه، دعما لترامب.

وأشار فاوتشي لقناة "سي إن إن"، إلى أن كلامه أخرج عن السياق في إعلان جديد يروج لطريقة تعامل الرئيس ترامب مع جائحة كورونا.

وأعلن رفضه الظهور بهذا الترويج الإعلامي، مؤكدا أنه "لم يؤيد علنا أي مرشح سياسي طيلة الخمسة عقود التي قضاها من الخدمة العامة".

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وأضاف أن التعليقات المنسوبة له دون إذنه في إعلان حملة الحزب الجمهوري، مأخوذة من سياق بيان واسع أدلى به قبل شهور حول جهود الحكومة الفيدرالية في مكافحة كورونا، أشاد فيه بالجهود التي تبذلها فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض على مدار الساعة لمواجهة وباء كورونا.

المصدر: "سي إن إن"