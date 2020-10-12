خسائر شركات الطيران الأمريكية تسجل 12 مليار دولار في الربع الثاني

شكل الربع الثاني من السنة الحالية أسوأ ضربة مالية في تاريخ قطاع الطيران، فيما لا يرجح المراقبون أن تكون نتائج الربع الثالث أفضل بكثير.

سجلت شركات الطيران الأمريكية خسائر مجمعة بلغت قيمتها 12 مليار دولار في الربع الثاني، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 86٪ عن العام السابق ويتوقع المحللون أن تصل الخسائر إلى حوالي 10 مليارات دولار في الربع الثالث الذي اكتمل لتوه.

وتمكنت خطوط "دلتا" الجوية من تقليص الخسائر عن طريق خفض التكاليف، بما في ذلك العمالة، حيث أخذ الموظفون حزم التقاعد المبكر ووافقوا على الإجازات غير المدفوعة.

كما نفذت العديد من شركات الطيران في الآونة الأخيرة تخفيضات إجبارية في الوظائف والإجازات التي لم يتم السماح بها حتى نهاية سبتمبر بموجب شروط الإعفاء المالي التي وافق عليها الكونغرس للصناعة في وقت سابق من هذا العام.

وتلقت شركات الطيران الأمريكية 25 مليار دولار مساعدة مباشرة لإبقاء العمال على كشوف المرتبات حتى نهاية سبتمبر، إلى جانب 25 مليارا إضافية قروضا بدون شروط.

وبمجرد انتهاء الحظر المفروض على الاستغناء عن الوظائف غير الطوعي في الأول من أكتوبر، قامت شركة الخطوط الجوية الأمريكية بخفض 19000 وظيفة، كما خفضت يونايتد 13000 وظيفة إضافية.

المصدر: "CNN"