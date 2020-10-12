قائد البحرية الإيرانية: حققنا انجازات جيدة وسنعلن عن منظومة جديدة العام المقبل

أكد قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، أن القوات المسلحة حققت انجازات جيدة على صعيد القفزة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك أخبارا جيدة حول منظومة جديدة العام المقبل.

وأشار خانزادي إلى إطلاق المرشد الأعلى شعار "القفزة الإنتاجية"، وأضاف: "القفزة الإنتاجية" في القوات المسلحة تعني حدوث نقلة نوعية على صعيد الإنتاج الأمني أيضا".

وأضاف: "إذا تم استعارة الأمن سيكون هشا للغاية، حيث أن شراء الأسلحة والمعدات والذخيرة وأي شيء ضروري لتوفير الأمن من البلدان الأخرى لن يوفر الأمن المستدام للبلاد".

وشدد على "أهمية توطين الأمن، فحينما يقال تم تحقيق نهضة الإنتاج، فإن ذلك يحقق قفزة في القدرات الدفاعية والقتالية وإنتاج الأمن، والتي تكتسب قيمة بالغة، وعدم تحققها سيؤدي الى فقدان الكثير".

ولفت، إلى أن جهودا كثيرة بذلت في جميع المجالات الدفاعية، بما في ذلك تصنيع السفن والمقاتلات والطائرات المسيرة.

وقال: "هذه الإنجازات تدل على مدى الجدية التي يتابعها الجيش وخاصة البحرية حول موضوع قفزة الإنتاج في القوات المسلحة".

المصدر: "فارس نيوز"