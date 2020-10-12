البرلمان الأوروبي يرشح المعارضة البيلاروسية لجائزة ساخاروف

رشح البرلمان الأوروبي المعارضة البيلاروسية ممثلة بمجلسها التنسيقي للقائمة النهائية لجائزة أندريه ساخاروف "لحرية الفكر" للعام 2010.

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وأورد الجهاز التشريعي للاتحاد الأوروبي أن المعارضة البيلاروسية المتمثلة بـ"مجلس التنسيق" تم ترشيحها للقائمة النهائية بناء على نتائج التصويت المشترك للجنتي الشؤون الخارجية وشؤون التنمية لدى البرلمان.

وأدرج على القائمة النهائية نشطاء لحماية البيئة من هندوراس ورئيس أساقفة الموصل العراقية وسيتم اختيار الفائز بالجائزة في 22 أكتوبر، بقرار ستتخذه كبرى الكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي.

وأسست الجائزة باسم عالم الفيزياء السوفيتي الحائز على جائزة نوبل للسلام أندريه ساخاروف عام 1988، لتكريم إنجازات شخصية وجماعية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

المصدر: Lenta.Ru