رئيس الوزراء الإسباني معرض لحجب الثقة على خلفية كورونا

سيواجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تصويتا على الثقة في البرلمان الأسبوع المقبل، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية يوم الاثنين.

ويأتي الاقتراح الذي قدمه حزب "فوكس" ذيو الميول اليمينية ضد الزعيم الإشتراكي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثانية شديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت التقارير أن سانتياغو أباسكال رئيس حزب "فوكس" سيكون مرشحا منافسا خلال التصويت يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن ينجو سانشيز من التصويت، إذ لا يملك حزب "فوكس" سوى 52 نائبا من أصل 350، ولم يصرح أي من أحزاب المعارضة الأخرى بما فيها حزب "الشعب" المحافظ وحزب "سيودادانوس" الليبرالي، بأنه سيؤيد الاقتراح.

ويؤيد حزب "فوكس" الذي تأسس في 2013 بواسطة أعضاء سابقين في حزب "الشعب"، دولة مركزية قوية، وقد تحسن وضعه أخيرا بسبب معارضته الشديدة للحركة الانفصالية الكاتالونية.

المصدر: د ب أ