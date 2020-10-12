 
مباشر

مسؤولون أمريكيون يعلنون عن تفاؤل حذر بانخفاض وفيات كورونا

أخبار العالم

مسؤولون أمريكيون يعلنون عن تفاؤل حذر بانخفاض وفيات كورونا
AFP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxba

أعلن مسؤولون أمريكيون عن انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 85 في المئة، منذ ذروة الوباء بين مارس وأبريل الماضيين.

وشدد المسؤولون على أنه يجب على الأمريكيين أن يكونوا "متفائلين بحذر" بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، كما لا يجب على المجتمع أن يصاب بالشلل، مؤكدين أن الفيروسات خطرة فقط على "فئة معينة من السكان"، والأطفال معرضون لمخاطر منخفضة للغاية.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت اليوم الاثنين أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى سبعة ملايين و740934 حالة بعد زيادة 46069 على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 214108 بعد أن أودى المرض بحياة 494 جدد.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا