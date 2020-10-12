رصد 4 إصابات بكورونا بين الحرس السويسري في الفاتيكان

أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين عن إصابة 4 أفراد في الحرس السويسري للبابا فرانسيس بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني: تم في يومي العطلة الماضية رصد 4 نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا بين أفراد الحرس السويسري.

وقال بروني إن الضباط الـ4 المصابين ظهرت عليهم أعراض خفيفة لفيروس كورونا، وهم يخضعون الآن للعزل الذاتي، ويتم فحص المخالطين المحتملين لهم.

وينفذ الحرس السويسري وهو أقدم الوحدات العسكرية وأصغر جيش بالعالم، مهمة الحراسة أثناء القداس البابوي، وحراسة بوابات الفاتيكان، كما أنه يوفر الحماية للبابا فرانسيس البالغ من العمر 83 عاما.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الفاتيكان 19 حالة بينها 7 نشطة و12 حالة شفاء.

المصدر: وكالات