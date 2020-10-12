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فرنسا تسجل تباطؤا في وتيرة إصابات كورونا

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فرنسا تسجل تباطؤا في وتيرة إصابات كورونا
Reuters
فرنسا تسجل تباطؤا في وتيرة الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" والوفيات في ازدياد
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سجلت السلطات الصحية الفرنسية يوم الاثنين، 8505 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ مجمل الإصابات 743479.

ويمثل ذلك انخفاضا حادا عن الأعداد القياسية التي سجلتها البلاد خلال اليومين الماضيين بعد أن رصدت 26896 إصابة يوم السبت و16101 إصابة يوم الأحد.

وتميل حصيلة الاثنين إلى الانخفاض مع إجراء فحوص أقل للفيروس يوم الأحد، أما المتوسط المتغير لمعدلات الإصابة الجديدة على مدى سبعة أيام فتجاوز 17 ألف حالة للمرة الأولى منذ تفشي المرض، ليبلغ 17029.

وزاد عدد الوفيات في فرنسا جراء الإصابة 95 حالة ليصل إلى 32825، وذلك مقارنة مع 46 وفاة يوم الأحد.

المصدر: رويترز

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