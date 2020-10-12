الهند.. انقطاع الكهرباء عن مومباي وتعطل الحياة فيها

تعرضت مناطق كبيرة في العاصمة المالية للهند مومباي وضواحيها اليوم الاثنين لانقطاع الكهرباء، مما أدى إلى شلل المدينة وتعطل الحياة فيها.

وتوقفت حركة القطارات بعد أن أسفر خلل في الشبكة عن انقطاع واسع للكهرباء في المدينة، كما أسفر الحادث عن وقف إمدادات المياه عدة ساعات.

وأكد مجلس إدارة شركة "Tata Power" للكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائي بدأ في الساعة 10:00 من صباح اليوم، بسبب تعطل في نظام نقل بمحطة في منطقة كالوا تزود مومباي وضواحيها بالطاقة الكهربائية، معربا عن أسفه للحادث.

وعاد التيار الكهربائي لمعظم أجزاء المدينة مع بداية عصر اليوم، بينما أمر رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، أودهاف تهاكيراي بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

من جهته أعلن وزير الطاقة الاتحادي أر كيه سينج، أن فريقا من الخبراء سيتوجه إلى مومباي للوقوف على سبب انقطاع الكهرباء.

وقال : "لقد تم استعادة إمداد الكهرباء بشكل كبير وعادت نحو 1900 ميغا واط من بين أكثر من ألفي ميجا وسيتم استعادة البقية قريبا. والشبكة القومية سليمة والمشكلة حدثت في بعض أجزاء شبكة الولاية".

المصدر: وسائل إعلام هندية