إسرائيل تقر هجرة ألفي يهودي إثيوبي

سمحت الحكومة الإسرائيلية الاثنين بهجرة ألفي شخص من الإثيوبيين اليهود المعروفين بالفلاش مورا في إطار إجراءات لم شمل الأسر.

ورحّبت وزيرة الاستيعاب والهجرة الإسرائيلية بنينا تامانو شطا وهي أصلا مهاجرة من إثيوبيا، بـ"تصويت الحكومة بالإجماع على أن يستقدم إلى إسرائيل ألفا شخص للقاء أقربائهم".

يذكر أنه لا يستفيد أفراد الفلاش مورا الذين يؤكدون أنهم متحدرون من يهود إثيوبيين، من قانون العودة الذي يتيح لكل يهودي الهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها بشكل تلقائي.

وأعدت الحكومة الإسرائيلية عام 2015 لائحة مرشحين تضمّ تسعة آلاف إثيوبي مسموح لهم بالهجرة إلى إسرائيل خلال خمس سنوات تحت عنوان لم شمل العائلات.

المصدر: "AFP"