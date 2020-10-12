النرويج تعيد تأهيل قاعدة سرية لإيواء الغواصات الأمريكية

ذكرت الإذاعة النرويجية "إن آر كي"، أن البحرية تعيد تأهيل قاعدة "أولافسفيرن" النووية السرية، بهدف إيواء الغواصات الأمريكية هناك.

وأشارت الإذاعة إلى أن البحرية الأمريكية تخطط لنشر ثلاث غواصات هجومية نووية من طراز "سيوولف Seawolf" هناك، مضيفة أن "اتفاقا بشأن استئناف الاستخدام العسكري للقاعدة قد يكون جاهزا هذا الأسبوع نتيجة ضغوط من الولايات المتحدة".

وذكرت مصادر مطلعة، أن مسؤولين عسكريين كبارا من الولايات المتحدة، زاروا قاعدة "أولافسفيرن"، خلال الأسابيع الأخيرة، وأن وزارة الدفاع النرويجية وافقت الجمعة الماضي، على اتفاق يسمح للجيش في البلاد والجيش الأمريكي بوصفهما حلفاء في الناتو باستخدام القاعدة".

وقاعدة "أولافسفيرن"، التي أغلقت في عام 2002، عبارة عن مجمع ضخم تحت الأرض منحوت في جبل عند مستوى سطح البحر بالقرب من مدينة ترومسو الشمالية عند مصب مضيق بحري عميق، وكانت هناك أرصفة لخدمة وإصلاح الغواصات ومستودعات ومرافق تخزين وأماكن معيشة.

المصدر: "إنترفاكس"