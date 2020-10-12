أفغانستان.. القوات الأمريكية تهاجم "طالبان" دعما لقوات الأمن في هلمند

أعلنت القوات الأمريكية في أفغانستان اليوم الاثنين، توجيه عدة ضربات جوية لمسلحي "طالبان" الذين ينفذون هجوما على مدينة لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند جنوبي البلاد.

وكتب العقيد سوني ليغيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان على "تويتر"، أن الولايات المتحدة "شنت عدة هجمات موجهة في هلمند للدفاع عن القوات الأفغانية التي تعرضت لهجوم من "طالبان".

وأعلن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر أنه "يتعين على "طالبان" وقف أنشطتها الهجومية فورا في ولاية هلمند ووقف العنف في كافة أنحاء البلاد".

وأضاف: "لا ينسجم هذا مع الاتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" ويقوض محادثات السلام الجارية".

المصدر: أ ف ب