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محادثات روسية أمريكية في موسكو حول قره باغ

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محادثات روسية أمريكية في موسكو حول قره باغ
Sputnik Наталья Селиверстова
الكرملين ووزارة الخارجية الروسية.
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أجرى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو محادثات مع رئيس مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أندريو شيفير، حول التطورات في إقليم قره باغ.

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الاجتماع جرى في موسكو اليوم الاثنين بمشاركة ممثل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بقضية قره باغ أنجي كسبرجيك، حيث تم "بحث الأوضاع التي تتشكل في منطقة النزاع بإقليم قره باغ".

وأضافت الوزارة أن المحادثات تناولت "الخطوات المحتملة الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف، ووزير الخارجية الأرمني زوغراب مناتساكانيان في 10 أكتوبر في موسكو".

وأكدت أطراف المحادثات "الاهتمام بمواصلة الجهود الجماعية الرامية إلى نزع التوتر مع أخذ مبادئ البيان الروسي الأمريكي الفرنسي المشترك الصادر في 1 أكتوبر بعين الاعتبار".   

المصدر: RT

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