إنقاذ 68 طفلا سوريا من عصابة تسول في إسطنبول (فيديو)

نشرت قناة "TRT haber" التركية صورا جديدة لعملية إنقاذ 68 طفلا سوريا من التسول في إسطنبول، ووضعهم تحت رعاية وحماية الدولة.

وقالت القناة إن السلطات اعتقلت 24 مشتبها من أفراد العصابة التي دفعت الأطفال للتسول، مشيرة إلى أن العصابة كانت تجبر الأطفال على التسول.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على العصابة بعد أن راقب مكتب فرع الأطفال التابع لشرطة إسطنبول أفراد العصابة لمدة 3 أشهر، بتهمة "إنشاء منظمة إجرامية للاتجار بالبشر".

وكانت تلك العصابة قد استأجرت الأطفال من عوائلهم ونقلتهم إلى إسطنبول بشكل غير قانوني، ثم وزعتهم على نقاط معينة للتسول بالإجبار في شوارع المدينة.

وأشارت القناة التركية إلى أن معظم الأطفال السوريين الذين أجبروا على التسول، قد توفيت عوائلهم في سوريا وتم إحضارهم إلى تركيا مع أقربائهم.

المصدر: موقع "ترك برس"