قرغيزستان.. حبس مسؤول أمني أعلن نفسه وزيرا للداخلية

أعلن في قرغيزستان اليوم الاثنين، عن توقيف الجنرال كورسان حسنوف نائب وزير الداخلية السابق، حيث أعلن نفسه قائما بأعمال وزير الداخلية وقائدا عسكريا للعاصمة بيشكيك خلال الاضطرابات.

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وأوضحت وكالة 24.kg الإخبارية القرغيزية أن محكمة في بيشكيك قررت حبس حسنوف لمدة شهرين في معزل احتياطي تابع للجنة الوطنية لأمن الدولة.

وفي ليلة 6 أكتوبر الجاري، قام أنصار الأحزاب السياسية التي لم تدخل البرلمان بناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بأعمال شغب في بيشكيك، استولوا خلالها على عدد من المباني الحكومية وأفرجوا عن الرئيس السابق ألماز بك أتامبايف، وعدد من السياسيين المحبوسين في مراكز الاحتجاز الاحتياطي.

وأعلنت أجهزة أنشأها المعارضون عن انتقال السلطة لهم وتعيين رئيس جديد للحكومة ووزراء جدد.

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المصدر: تاس