موسكو تحذر من خطورة تمسك بريشتينا وتيرانا بمشروع "ألبانيا الكبرى"

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن قلق موسكو إزاء اجتماع مشترك بين حكومة ألبانيا وسلطات إقليم كوسوفو، عقد في العاصمة الألبانية تيرانا، في 2 أكتوبر.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الوثائق التي تم توقيعها خلال الاجتماع وتصريحات المشاركين فيها "تثير أسئلة جدية".

وذكرت الوزارة أن إحدى النقاط المثيرة للقلق هي المطروحة حول ضرورة "طمس الحدود" بين ألبانيا وكوسوفو، مذكرة بأن "كوسوفو جزء من جمهورية صربيا (وهذا ما يؤكد عليه قرار 1244 لمجلس الأمن الدولي)، وأن التحايل على مبدأ السلامة الإقليمية في تطبيقه على دولة ذات سيادة لا يمكن اعتباره سوى أنه تدخل فادح في شؤونها الداخلية". وتابع البيان أن إعلان نوايا من هذا النوع "يضر بعملية تسوية مسألة كوسوفو ويعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل مقبول لدى كلا الطرفين في إطار المفاوضات بين بلغراد وبريشتينا".

وأشارت الوزارة إلى أن موقفها هذا ينطبق أيضا على الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء الاجتماع والتي تحدد مسارات "الاندماج" بين ألبانيا وكوسوفو.

وبحسب الخارجية الروسية فإن هناك انطباعا بأن السلطات في كل من تيرانا وبريشتينا، تستمر بإصرار في اتباع سياسة بناء "ألبانيا الكبرى"، وأن مثل هذه الخطوات تمثل "تهديدا حقيقيا للسلام والاستقرار في منطقة البلقان".

وختم البيان بالقول إن موسكو تنتظر ردودا واضحة على هذه النشاطات من قبل المجتمع الدولي وفي المقام الأول من الاتحاد الأوروبي الذي كلفته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوساطة في الحوار بين بلغراد وبريشتينا.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية