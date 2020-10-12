سلطات بيلاروس تلوح باستخدام أسلحة قتالية لمواجهة الاحتجاجات

أعربت وزارة الداخلية البيلاروسية اليوم الاثنين، عن استعدادها لاستخدام أسلحة قتالية لمواجهة ما وصفته بأنها "احتجاجات في غاية الراديكالية".

وقال غينادي كازاكيفيتش، نائب وزير الداخلية، في كلمة مصورة نشرت عبر "تلغرام" إن "الاحتجاجات التي باتت تتركز في العاصمة مينسك بشكل أساسي، أصبحت منظمة وراديكالية للغاية.. لذلك، فإن رجال الشرطة وعناصر القوات الداخلية لن تغادر الشوارع وسيستخدمون معدات خاصة وأسلحة قتالية عند الضرورة".

وأضاف كازاكيفيتش، أن الوزارة ترصد "تلاشيا تدريجيا للحراك الاحتجاجي من حيث اتساعه الجغرافي وعدد المشاركين، لكن الاجتجاجات في مينسك زادت راديكالية"، وقال: "الدليل على ذلك هو الأعمال التي شهدتها العاصمة أمس الأحد، حيث كان هناك في النهار والمساء رشق بالحجارة والزجاجات كما شوهدت هناك سكاكين، فيما ظهرت حواجز وإطارات مشتعلة بحلول الليل. هذه الأمور لا علاقة لها بالاحتجاج المدني".

إقرأ المزيد

وذكرت وزارة الداخلية في وقت سابق أنه تم توقيف أكثر من 700 شخص خلال مسيرات احتجاجية جرت في مينسك ومدن أخرى أمس الأحد، في آخر تجل للاحتجاجات التي اندلعت منذ نحو شهرين والتي تطالب برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على خلفية ما يعتبره المعارضون تزويرا لنتائج الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس وما تلا ذلك من استخدام للعنف ضد المتظاهرين.

المصدر: وكالات