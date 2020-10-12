كوريا الشمالية تعرض نظام دفاع جوي يشبه نظام "إس-400"

عرضت كوريا الشمالية السبت الماضي، نظاما دفاعيا شبيها إلى حد بعيد بنظام "إس-400" الروسي، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجمهورية، وفق ما قالت وكالة "سبوتنيك".

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وذكرت وكالة MilitaryWatch العسكرية، أن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى الجديد الذي يشبه بشكل كبير "إس-400" هو أحد أهم الإضافات إلى ترسانة كوريا الشمالية.

وعرضت مع النظام الدفاع الجوي الجديد، الذي يشبه إس-400 الروسي، رادارات متنقلة، لكن لا يعرف ما إذا كان النظام الكوري يستخدم رادارات خارجية تعمل في نطاقات مختلفة، كما تفعل إس-400، أو يعمل بنظام كشف قياسي أبسط، مثل باتريوت الأمريكي.

وبحسب التقديرات فإن النظام الكوري الجديد يقدر مداه بـ250 كيلومترا.

وكان التلفزيون الكوري الشمالي أظهر في مقطع مصور صاروخا باليستيا عابرا للقارات على مركبة نقل لها ما لا يقل عن 22 عجلة.

وهذه أول مرة تعرض كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عرض عسكري منذ عام 2018.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم أيضا عرض صاروخ "هواسونغ -15"، وهو الصاروخ الأطول مدى الذي اختبرته كوريا الشمالية حتى اليوم، وكذلك ما بدا أنه صاروخ باليستي جديد يطلق من غواصة.

من جانبها، أشارت وكالة "نوفوستي" إلى أنه شوهد خلال بث العرض صاروخ ضخم على مركبة نقل، مكتوب عليه "بوكيكسون-4"، وهو اسم لم يرد ذكره من قبل.

وفي كوريا الشمالية يطلق اسم "بوكيكسون" (نجم الشمال) عادة على نوع من الصواريخ التي تطلق من الغواصات. وسبق أن صنعت بيونغ يانغ عدة نسخ من هذه الصواريخ، وآخرها "بوكيكسون-3" التي تم اختبارها في أكتوبر 2019. منذ ذلك الحين، لم تختبر كوريا الشمالية أي صواريخ تطلق من غواصات.



المصدر: وكالات