يريفان تؤكد خطورة "نقل تركيا للإرهابيين إلى قره باغ"

قال وزير الخارجية الأرمني زوهراب مناتساكانيان، إن "نقل تركيا للمسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ، محفوف بتصاعد النشاط الإرهابي في المنطقة وخارجها".

وأضاف الوزير الأرمني، بعد لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنه تم "إثبات قيام تركيا بنقل مقاتلين أجانب من سوريا وليبيا إلى أذربيجان، ليس فقط من قبل المصادر الأرمنية، بل ومن جانب المجتمع الدولي كله".

وقال وزير خارجية أرمينيا: "من خلال اللجوء إلى مساعدة الإرهابيين المسلحين الموالين لتركيا، أصبحت أذربيجان منبرا لتوسيع نفوذ تركيا وبؤرة للإرهاب الدولي في منطقتنا".

ونوه الوزير بأن "سياسة تغذية وتشجيع المنظمات الإرهابية وتزويدها بممر إلى جنوب القوقاز، محفوفة بخطر اندلاع موجة جديدة من العنف والنشاط الإرهابي، ليس في منطقتنا فقط. بل أبعد من ذلك".

قبل ذلك، قال الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة صحفية، إنه "يتم نقل المسلحين الإرهابيين من سوريا إلى قره باغ عبر تركيا".

كما صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، بأن المعلومات المتوفرة تؤكد انتقال المرتزقة من المنظمات الإرهابية الدولية التي تقاتل في الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع. وشدد على أن الحديث يدور عن مئات وحتى آلاف المتطرفين.

المصدر: نوفوستي