زيلينسكي مستعد للتنحي من الرئاسة إذا لم ينه الحرب في دونباس

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه إذا لم يتمكن من إنهاء الحرب في دونباس، فيجب أن يحل محله شخص آخر.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع "بي بي سي" نشرت اليوم الاثنين: "إذا لم أستطع إنهاء الحرب، فيجب أن يأتي شخص آخر قادر على إنهاء هذه القصة المأساوية بين بلدينا".

وتابع رئيس أوكرانيا، أنه لا يتمسك بالمنصب، وقال: "قلت على الفور إنني لا أتشبث بالسلطة، ولا أركض خلف الشعبية".

وشدد على أنه يؤمن بتسوية سلمية في دونباس.

وقال زيلينسكي: "أنا أؤمن بهذا. ولو كان العكس كذلك، لما توجهت إلى رئاسة أوكرانيا. إنه أمر صعب للغاية، وهنا نحتاج إلى مساعدة العالم بأسره، هذا صحيح. لكنني لا أفقد هذا الإيمان".

المصدر: تاس