خامنئي: إذا لم تكن لدى الدول قوة دفاعية فإن المعتدين مثل الولايات المتحدة لن يتركها مرتاحة

رأى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أن "مصدر الكثير من المشكلات التي تعاني منها إيران في الخارج لكنها حلها ينبع من الداخل".

وفي تصريح خلال حفل تخرج لطلبة القوات المسلحة، شدد على أنه "لا ينبغي لأحد أن يبحث في الخارج عن المشكلات التي تعاني منها البلاد".

ولفت الى أن "القوات المسلحة تضمن أمن البلاد وهي عنصر حيوي. بدونها تتعطل جميع القيم المهمة الأخرى مثل التعليم والعدالة والرفاهية وما شابه ذلك.. كما أن قواتنا المسلحة تقوم بمهام أخرى مهمة في خدمة الوطن، سواء في البنية التحتية أو في الخدمات الصحية".

وأوضح أن "الركائز الثلاث لقوة إيران الوطنية هي: الاستقرار الاقتصادي، التوحيد والاتساق الثقافي وأخيرا قوة الدفاع"، معتبرا أنه "إذا لم يكن لدى الدول قوة دفاعية، فإن المعتدين مثل الولايات المتحدة وغيرها لن يتركوها في حالة ارتياح".

المصدر: RT