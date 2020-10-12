بوتين يهنئ رحمون بفوزه في الانتخابات الرئاسية بطاجكستان

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث ببرقية تهنئة إلى إمام علي رحمون بمناسبة فوزه المقنع في الانتخابات الرئاسية" التي جرت أمس الأحد.

وأشار بوتين في تهنئته، إلى أن نتائج التصويت أكدت بشكل كامل ما يتمتع به رحمون من هيبة واحترام في بلاده، وكذلك على الدعم الشعبي الكبير لنهجه الذي يهدف إلى تحقيق، التنمية الاجتماعية والاقتصادية لطاجكستان، وتعزيز مواقعها الدولية.

وأكد الرئيس الروسي، أن موسكو تولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف مع طاجكستان، وأكد مجددا عزمهما على تطوير العلاقات الثنائية.

المصدر: تاس