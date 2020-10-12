كورونا.. حالات دخول المستشفيات ترتفع بسرعة شمال إنجلترا

قال مسؤول صحي كبير اليوم الاثنين إن عدد مرضى كوفيد -19 في المستشفيات يرتفع بسرعة في شمال إنجلترا وقد يتجاوز المعدل المسجل خلال الموجة الأولى من الفيروس.

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وقال ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، في مؤتمر صحفي: "لدينا الآن عدد أكبر من المرضى في المستشفى مصابين بـ COVID-19 أكثر مما كان لدينا عندما أعلنت الحكومة قيودا في 23 مارس".

وأظهرت بيانات الحكومة البريطانية تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، في آخر إحصائية نزولا من 15166 حالة أمس، و65 وفاة.

وتشهد بريطانيا، التي سجلت واحدا من أعلى معدلات الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا، ارتفاعا في عدد الحالات منذ أن بدأت الحكومة إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والجامعات.

ورغبة في تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وسبل العيش، تبنت الحكومة استراتيجية فرض إجراءات العزل العام محليا لمحاولة احتواء الفيروس، لكن منتقديها يقولون إنه لا يوجد دليل يذكر على نجاح هذا النهج.

المصدر: رويترز