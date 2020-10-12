متظاهرون في بورتلاند يدمرون تماثيل للرئيسين لينكولن وروزفلت

دمر المتظاهرون في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، خلال احتجاجات يوم الأحد، تماثيل لاثنين من الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين، أن المحتجين حطموا تمثالين للرئيس الأمريكي السادس عشر أبراهام لينكولن (1861-1865)، والسادس والعشرين للولايات المتحدة تيودور روزفلت (1901-1909).

ووفقا للشبكة، فقد تم هدم التمثالين حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت موسكو). وبالإضافة إلى هدم هذين التمثالين، قام المتظاهرون بتحطيم الزجاج في العديد من المباني، ووضعوا لافتة مناهضة للعنصرية على مبنى جمعية أوريغون التاريخية.

المصدر: تاس