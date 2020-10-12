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فيديو لاعتقال عنيف لمواطن تونسي في ألمانيا يشعل مواقع التواصل

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فيديو لاعتقال عنيف لمواطن تونسي في ألمانيا يشعل مواقع التواصل
Reuters
في برلين بألمانيا قبل أيام. أرشيف
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تداول ناشطون فيديو لتعامل عنيف قامت به قوات الشرطة الألمانية ضد مواطن تونسي خلال اعتقاله في مدينة كريفيلد في غرب البلاد، واعتبروه غير مبرر ومفرطا في الفظاظة.

 وذكرتهم هذه الحادثة بأساليب الشرطة الأمريكية والمآسي التي تسببت فيها هذه الأخيرة عدة مرات خلال اعتقالاتها لمواطنين، مما أدى إلى وفاة بعضهم متأثرين بشدة بعنف التعاطي الأمني معهم.

وبمجرد انتشار فيديو اعتقال المواطن التونسي في ألمانيا، سارعت سلطات هذا البلد إلى الإعلان عن فتح تحقيق في أسباب وظروف الحادثة.

 

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مواطن تونسي مقيم في ألمانيا يتعرض للتعنيف من قبل رجال الشرطة بمدينة كريفيلد غرب ألمانيا، بينما أعلنت السلطات الألمانية فتح تحقيق في الحادثة. وتداول ناشطون، فيديو لواقعة اعتقال المواطن التونسي من قبل الشرطة، على طريقة جورج فلويد الأمريكي الذي قتلته الشرطة الأمريكية، وفق تعبيرهم. . #إرم_نيوز #اعتداء #الشرطة #ألمانيا #جورج_فلويد #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #icantbreathe #Krefeld

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المصدر: وسائل إعلام.

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