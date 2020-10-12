لافروف: لا يوجد التزام كامل بالهدنة في قره باغ ونأمل في تثبيت وقف القتال عبر اتصالاتنا مع الطرفين
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عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بأن تؤدي اتصالات موسكو مع كل من باكو ويريفان، بما في ذلك عبر القنوات العسكرية، إلى تثبيت وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.
ولفت لافروف خلال اجتماع مع نظيره الأرمني زوراب مناتساكانيان اليوم الاثنين، إلى أنه لا يوجد التزام كامل بالهدنة المتفق عليها في قره باغ، وأن الأعمال القتالية لا تزال مستمرة هناك.
من جانبه، أكد مناتساكانيان ضرورة وقف إطلاق النار وأهمية الدور الروسي في ذلك، مشيرا إلى أن يريفان مصرة على وضع آليات للتحقق من الالتزام بالهدنة في الإقليم.
المصدر: وكالات