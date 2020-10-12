استقبال رئيس وزراء أستراليا باحتجاجات في جامعة كوينزلاند بسبب أسلوب تعاطيه مع اللاجئين

قوبل رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون باحتجاج العشرات من المتظاهرين خلال زيارته جامعة كوينزلاند الاثنين، حيث رشوا سيارته بطلاء أحمر للمطالبة بتحسين التعامل الحكومي مع اللاجئين.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم أسلوب تعاطي حكومة بلادهم مع طالبي اللجوء، بما فيه الاحتجاز لفترات زمنية مفرطة للذين يدخلون البلاد بأشكال غير نظامية.

وأمام تعذر مواصلة رئيس الوزراء زيارته الجامعة للوقوف على آخر مستجدات تطوير لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق مداخل مبنى هذه المؤسسة وإخراج سكوت موريسون فورا عبر بوابة خلفية وإبعاده عن محيط الجامعة عبر سيارة أخرى، فيما تواصلت الاحتجاجات عند المدخل الرئيسي ومعها الهتاف بشعارات، من بينها "أفرجوا عن اللاجئين" و "الاحتجاز لأجل غير مسمى تعذيب".

وعلق رئيس الوزراء لاحقا على هذه الأحداث قائلا إنه يشعر بخيبة أمل.

المصدر: وكالة شينخوا.