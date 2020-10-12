استدعاء السفير البلغاري في موسكو إلى مقر الخارجية

وصل السفير البلغاري في موسكو أتاناس كريستين، إلى مبنى الخارجية الروسية، بعد أن تم استدعاؤه إلى هناك، على خلفية طرد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية في صوفيا.

في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية البلغارية، إنها طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس من البلاد، للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

بدورها، أفادت السفارة الروسية في صوفيا، بأن بلغاريا قد طردت من البلاد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية.

وشددت السفارة، على أن الجانب البلغاري، لم يقدم أي دليل يؤكد قيامهما بنشاطات، تتعارض مع وضعهما هناك.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أسفها لطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، ووصفت الاتهامات ضدهما، "بالمختلقة"، وأكدت أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية على ذلك.

المصدر: نوفوستي