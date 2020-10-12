إيران: رفع حظر الأسلحة يوم 17 أكتوبر سيكون فشلا أمريكيا جديدا

أعلنت طهران، اليوم الاثنين، أنها تترقب رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران في 17 أكتوبر الجاري، وأضافت أن ذلك سيكون فشلا أمريكيا جديدا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "الولايات المتحدة مصابة بجنون العقوبات، وفرض الحظر على البنوك الإيرانية مجرد حرب نفسية ناجمة عن فشل الإدارة الأمريكية في تحقيق أهدافها تجاه طهران".

وأضاف المتحدث أن "العقوبات الأمريكية على المصارف الإيرانية استعراض مسرحي، لكننا لا ننكر تأثيرها وإلحاقها خسائر حقيقية بإيران".

وأوضح أن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى لم تفلح في تحقيق أهدافها، كما أن الولايات المتحدة فشلت في ضغوطها في قطاع النفط.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستتلقى صفعة من إيران في حال هددت أمننا القومي"، مشيرا إلى أن بلاده "تتعامل مع الولايات المتحدة، بلغة القوة وليس بلغة أذنابها في المنطقة والجبناء الأوروبيين".

كما اعترف المتحدث بأن العقوبات الأمريكية على المصارف الإيرانية تسببت بخسائر كبيرة على النظام المالي الإيراني.

المصدر: RT