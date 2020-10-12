فرض حالة الطوارئ مجددا في بيشكيك بعد رفض البرلمان المرسوم السابق

أعلن رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، للمرة الثانية عن فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيشكيك، لأن البرلمان لم يوافق على المرسوم الأول حول ذلك.

وجاء في بيان، صدر عن المكتب الصحفي لرئيس الدولة القيرغيزية: "وقع رئيس جمهورية قرغيزستان على مرسوم، يقضي بإعادة العمل بحالة الطوارئ في مدينة بيشكيك".

وأشار المكتب الصحفي، إلى أن رئيس الجمهورية، اتخذ هذا القرار، لأن البرلمان "لم ينظر خلال ثلاثة أيام، في موضوع حالة الطوارئ التي سبق فرضها في العاصمة.

المصدر: تاس