وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيطالبون بالتحقيق في موضوع نافالني

قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سينسقون اليوم في لوكسمبورغ، موقفا مشتركا يتضمن المطالبة بالتحقيق فيما جرى مع أليكسي نافالني.

وأضاف الوزير الفنلندي: "يبدو واضحا بالنسبة لنا، أنه تم انتهاك القانون في موضوع نافالني، نتيجة استخدام مادة نوفيتشوك السامة في أراضي روسيا. نعتزم الاتفاق على موقف مشترك، لدول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق كامل في هذه القضية".

واشار الى أن، الوزراء يعتزمون أيضا مناقشة الوضع فى قره باغ، حيث "تم انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه، في عطلة نهاية الاسبوع".

في يوم الجمعة الماضي، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن ألمانيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تقدما أية دلائل إثبات رسمية إلى روسيا، بل قام كل منهما بتوجيه روسيا إلى الطرف الآخر، عندما طلبت منهما الحصول على معلومات.

وأضاف الوزير، أن ألمانيا تجاهلت أربعة طلبات من النيابة العامة الروسية في القضية، مخالفة بذلك القانون الدولي.

المصدر: تاس