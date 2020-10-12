طهران تعلن استعدادها لتسهيل الحوار بين أذربيجان وأرمينيا

جددت طهران دعوتها طرفي النزاع في قره باغ إلى التمسك باتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحوار في إطار القانون الدولي واحترام وحدة أراضي الطرفين وإخلاء المدن المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران مستعدة لتسهيل الحوار بين أرمينيا وأذربيجان لأجل التوصل إلى سلام وحل دائم ومستدام في المنطقة.

وأعربت الخارجية عن أسفها من انتهاك قرار وقف إطلاق النار المعلن بين أذربيجان وأرمينيا، داعية الطرفين إلى مزيد من ضبط النفس.

كما دانت الخارجية الإيرانية الهجمات الصاروخية، التي تستهدف البنى التحتية والمناطق السكنية، والتي تسببت في مقتل مدنيين.

المصدر: RT