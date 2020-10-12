زعيمة هونغ كونغ تؤجل كلمتها السنوية إلى ما بعد زيارة بكين

قررت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ تأجيل كلمتها السنوية التي كانت مقررة بشكل مبدئي الأربعاء، للقيام أولا بزيارة بكين لمناقشة دعم الصين للانتعاش الاقتصادي للمنطقة.

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وقالت لام اليوم الاثنين إنها ستتوجه إلى بكين في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن تلقي كلمتها السياسية بحلول نهاية نوفمبر.

وستتوجه لام أيضا إلى شنتشن للاحتفال بالذكرى السنوية لإنشاء أول منطقة اقتصادية خاصة صينية في المدينة قبل 40 عاما، حيث سيلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة في هذا الاحتفال يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" اليوم الاثنين.

وقالت لام إنها لم تحدد موعدا لعقد اجتماع مع الرئيس شي في شنتشن.

وشهدت هونغ كونغ منذ العام الماضي عدة موجات من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للقوانين التي تفرضها بكين على هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لها، مما أساء إلى سمعة هذا المركز المالي العالمي، وساهم في غرق اقتصاد المدينة في الركود.

وفي وقت سابق، تعهد شي بدعم لام وحكومتها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه هونغ كونغ.

المصدر: "رويترز"