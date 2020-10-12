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تايوان تندد بالصين بعد بثها "اعترافات جاسوس تايواني"

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تايوان تندد بالصين بعد بثها
Reuters Ann Wang
مظاهرة مؤيدة لاستقلال هونغ كونغ في العاصمة التايوانية تايبيه
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نددت حكومة تايوان بالصين بعد أن بث التلفزيون الحكومي الصيني فيلما وثائقيا ظهر فيه مواطن تايواني يعترف بزيارة هونغ كونغ لدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة هناك.

وبث التلفزيون الحكومي الصيني في ساعة متأخرة من مساء الأحد فيلما وثائقيا يوضح بالتفصيل ما وصفه بأنه اعتراف لموريسون لي الذي اعتقلته الشرطة في شنتشن المجاورة لهونغ كونغ العام الماضي للاشتباه بانتهاكه قوانين الأمن القومي.

وقال التلفزيون إن لي سافر إلى هونغ كونغ لدعم المحتجين ثم توجه إلى شنتشن سرا لتصوير الشرطة شبه العسكرية الصينية.

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وقال لي في الفيلم وهو يرتدي زي السجن: "أنا آسف للغاية. لقد قمت بالعديد من الأشياء السيئة والخاطئة في الماضي، وربما أضر بالوطن الأم والبلد".

وفي تايبه وصف مجلس شؤون البر الرئيسي الفيلم بأنه "محض هراء"، وقال: "هذا تضخيم سياسي خبيث من الجانب الآخر، حيث يوقع أحد أفراد شعبنا في فخ القيام بأنشطة تجسس، ويلحق الضرر بالعلاقات عبر مضيق تايوان".

ودانت الصين مرارا تايوان، التي تعتبرها إقليما منشقا، لدعمها حركة الاحتجاج في هونغ كونغ، قائلة إن قوى استقلال تايوان وهونغ كونغ متواطئة، فيما تؤكد تايوان أن من واجبها الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المصدر: "رويترز"

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