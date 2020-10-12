واشنطن تستقي عبرة من حرب قره باغ

يشير الاستخدام النشيط للطائرات بدون طيار، خلال القتال في قره باغ، إلى ضرورة تحديث القوات المسلحة الأمريكية، بما في ذلك أهمية تطوير أنظمة الدفاع الجوي، وفق ما ذكره جنرال أمريكي.

وقال الجنرال جيمس ماكونفيل رئيس أركان القوات البرية في الجيش الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة "أرمي تايمز" نشرت يوم الأحد، إن أساليب الحرب في قره باغ، دفعت الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت الدبابات ضعيفة للغاية وبطيئة ومكلفة للحرب الحديثة.

ووفقا للصحيفة، بشكل عام لا تعتقد قيادة القوات البرية الأمريكية ذلك، لكن ماكونفيل يعتقد أن القتال في قره باغ يتحدث عن أولوية تطوير أنظمة الدفاع الجوي لتدمير الطائرات بدون طيار.

وأضاف الجنرال: "لدينا تفوق جوي في الوقت الراهن، لكننا لا نراه بالضرورة في المستقبل. وكما نرى في هذه المعارك في قره باغ، وفي مناطق أخرى، هناك طائرات بدون طيار مميتة، ويجب علينا أخذ ذلك في الاعتبار. ولهذا السبب، فإن إحدى أولويات تحديث القوات البرية الأمريكية هي الدفاع الجوي والصاروخي. ويشمل ذلك تركيب أنظمة الصواريخ قصيرة المدى من طراز ستينغر على العربات القتالية المدرعة من طراز ستريكر".

وشدد على ضرورة، تصميم منظومات يمكنها التعرف على الدرونات وتدميرها. وأكد الجنرال، على الدور الهام للدبابات والعربات القتالية.

المصدر: تاس