أفغانستان مقتل عسكريين ومدنيين بانفجار استهدف الجيش شمالي البلاد

أعلن مصدر أمني أفغاني، مقتل 10 جنود على الأقل من قوات الجيش الأفغاني و3 مدنيين، جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم ساري بول شمالي أفغانستان.

وأشارت شبكة "تولو" الأفغانية، إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالحادث.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن مسؤولي الأمن في المنطقة على الحادث حتى الآن، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أنه تم اكتشاف لغم على الطريق العام في محافظة بغلان، وتفجيره بسبب تعذر إزالته.

المصدر: "وكالات"