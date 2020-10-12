إيطاليا تستعد لقيود جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبرانزا، أن حكومة بلاده تجهز لفرض قيود جديدة لمواجهة موجة الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية: "نحن الآن بحاجة للتدخل بفرض إجراءات لا تقارن بتلك التي فرضت في الماضي، مما سيتيح لنا السيطرة على العدوى وتفادي فرض إجراءات أشد في المستقبل".

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا الجمعة الـ5 آلاف حالة، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي، لكن الوفيات أقل كثيرا بالمقارنة بذروة الوباء خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وقررت سلطات روما اعتبارا من الأربعاء الماضي، فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وسجلت إيطاليا مجموع إصابات بلغ 349494، بالإضافة إلى 36140 حالة وفاة منذ تفشي المرض بالبلاد.

المصدر: "رويترز"