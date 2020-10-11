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فاوتشي غاضب من حملة ترامب بسبب فيديو دعائي

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فاوتشي غاضب من حملة ترامب بسبب فيديو دعائي
Reuters Jonathan Ernst
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عبر أنطوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، عن استيائه من فيديو دعائي لحملة دونالد ترامب الانتخابية يجتزئ تصريحا له للإيحاء بأنه يثني على المرشح الجمهوري للرئاسة.

وقال فاوتشي لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية: "أنا في الخدمة العامة منذ نحو خمسة عقود، لم أؤيد علنا على الإطلاق أي مرشح سياسي".

ويظهر فيديو حملة ترامب وطوله ثلاثون ثانية، تجربة ترامب الشخصية مع الفيروس، وورد فيه أن "الرئيس ترامب يتعافى من فيروس كورونا وكذلك أمريكا"، ثم يتضمن مقتطفا قصيرا يظهر فيه فوتشي وهو يثني على طريقة تصدي الرئيس ترامب للجائحة.

ويقول فاوتشي في الفيديو: "لا يمكنني أن أتخيل أحدا قادرا على بذل مزيد من الجهد"، ما يوحي بأنه يتحدث عن ترامب.

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المصدر: أ ف ب

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