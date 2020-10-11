 
مباشر

إصابة ضباط وجنود إسرائيليين في عراك بقاعدة عسكرية

أخبار العالم

إصابة ضباط وجنود إسرائيليين في عراك بقاعدة عسكرية
Reuters Photographer
جنود من لواء "غيفعاتي" الإسرائيلي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ox1l

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ضباطا وجنودا إسرائيليين أصيبوا إثر عراك جماعي وقع في قاعدة "غيفعاتي".

وأشارت المصادر، إلى أن العراك شارك فيه عشرات الجنود على خلفية أحقية الدخول إلى قاعة الطعام.

ونشب الخلاف بين جنود بدو وآخرين يهود، واستخدمت فيه أدوات مختلفة، بالإضافة إلى السب والشتم، وأسفر عن عدد من الإصابات، من بينهم قادة.

وأكدت المصادر نقل 7 جرحى نتيجة الشجار إلى مستشفى "سوروكا" لتلقى العلاج.

ولواء "غيفعاتي"، هو لواء مشاة تأسس في ديسمبر عام 1947، وشارك في حرب فلسطين الأولى عام 1948.

ويسمى اللواء أيضا، بـ"اللواء الأرجواني" بسبب لون القبعة التي يرتديها عناصره، وهو تحت قيادة القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي منذ العام 1999، وأعيد تشكيله عام 1983، بعد أن تم تفكيكه عام 1956، وأصبح لواء احتياط.

المصدر:RT + "ويكيبيديا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا