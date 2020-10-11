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"بعوضة قدمت على طائرة".. خبراء يقتربون من فك لغز وفاة زوجين بلجيكيين

أخبار العالم

Reuters Paulo Whitaker
صورة تعبيرية
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قال خبراء في الوكالة البلجيكية للرعاية الصحية، إن الزوجين اللذين توفيا في شهر سبتمبر المنصرم بعد تشخيص إصابتهما بالملاريا، ربما تعرضا للدغ بعوضة قادمة من وراء البحار.

وأوضح الخبراء أن الزوجين المقيمين بمدينة كامبنهوت لم يزورا أي مناطق استوائية في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية قبل إصابتها، ما جعل وفاتهما بالملاريا لغزا محيرا.

وأضافوا أن الفرضية الأقرب لتفسير وفاتهما هي أن إحدى الحشرات الحاملة للمرض وصلت إلى بلجيكا عبر مطار زافنتيم، أو القاعدة الجوية القريبة من ميلسبروك.

وأشاروا إلى أن هذين الموقعين يبعدان حوالي 7 كيلومترات عن مدينة كامبنهوت، وهي مسافة يمكن للبعوضة أن تقطعها بسهولة.

المصدر: The Brussels Times

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