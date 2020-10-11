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بالفيديو والصور.. الإفراج عن 7 رهائن هنود في ليبيا

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أعلنت وزارة داخلية حكومة شرق ليبيا المؤقتة عن وصول الهنود الرهائن الذين كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات، إلى مديرية أمن الهلال النفطى بالبريقة سالمين.

بالفيديو والصور.. الإفراج عن 7 رهائن هنود في ليبيا

ولفتت إلى الجهود المضنية التي بذلتها للإفراج عنهم.

وجدير بالذكر أن سبعة مهندسين وفنيين هنود، تابعين لشركة الشعلة المضيئة للمقاولات وخدمات الحقول النفطية، تم اختطافهم من قبل إحدى العصابات عند مرورهم بمنطقة الشويفر غرب البلاد في الشهر الماضي.

بالفيديو والصور.. الإفراج عن 7 رهائن هنود في ليبيا

ناصر حاتم ـ الملف الليبي 

المصدر: RT

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